Ausblick: MultiSensor AI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MultiSensor AI wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -5,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll MultiSensor AI 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MultiSensor AI 1,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -4,000 USD, gegenüber -12,400 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 10,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at