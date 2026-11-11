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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Multitude gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Multitude stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,290 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,9 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Multitude für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 58,7 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 245,9 Millionen EUR, gegenüber 255,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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