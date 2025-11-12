Ausblick: Multitude informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Multitude präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,293 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Multitude mit einem Umsatz von insgesamt 63,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 240,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 261,0 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at