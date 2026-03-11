Multitude Aktie

Multitude für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40VJN / ISIN: CH1398992755

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Multitude präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Multitude präsentiert in der am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,158 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Multitude 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 51,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Multitude 68,6 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,660 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 239,9 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 261,0 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

