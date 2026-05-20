Ausblick: Multitude präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Multitude äußert sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Multitude für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,185 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 49,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,8 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 244,8 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 255,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at