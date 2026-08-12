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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Multitude stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Multitude wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,220 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Multitude 0,280 EUR je Aktie eingenommen.

Multitude soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 240,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,4 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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