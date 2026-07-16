Ausblick: Munters Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Munters Group lädt am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,03 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 101,96 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,91 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 8,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Munters Group einen Umsatz von 3,61 Milliarden SEK eingefahren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,97 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,580 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,10 Milliarden SEK, gegenüber 14,71 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at