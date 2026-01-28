Ausblick: Munters Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Munters Group wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass Munters Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Munters Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,64 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,82 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,33 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,01 Milliarden SEK, gegenüber 15,45 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at