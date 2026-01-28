Munters Group Aktie

Munters Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRVZ / ISIN: SE0009806607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Munters Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Munters Group wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass Munters Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Munters Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,64 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,82 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,33 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,01 Milliarden SEK, gegenüber 15,45 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Munters Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Munters Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Munters Group 16,10 3,14% Munters Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen