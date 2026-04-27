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WKN DE: A2DRVZ / ISIN: SE0009806607

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Munters Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Munters Group lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Munters Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,814 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,820 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,65 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,71 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,51 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,580 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 16,97 Milliarden SEK, gegenüber 14,71 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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