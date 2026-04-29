Murata Manufacturing Aktie
WKN: 853657 / ISIN: JP3914400001
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Murata Manufacturing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Murata Manufacturing wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,69 JPY gegenüber 17,52 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 438,73 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Die Prognosen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 119,78 JPY, gegenüber 125,08 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 1.809,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.743,35 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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