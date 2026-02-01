Ausblick: Murata Manufacturing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Murata Manufacturing wird sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 36,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,40 Prozent auf 454,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 448,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 129,36 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 125,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.765,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.743,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at