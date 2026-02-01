Murata Manufacturing Aktie

Murata Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853657 / ISIN: JP3914400001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Murata Manufacturing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Murata Manufacturing wird sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 36,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,40 Prozent auf 454,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 448,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 129,36 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 125,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.765,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.743,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Murata Manufacturing Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Murata Manufacturing Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Murata Manufacturing Co. Ltd. 17,03 0,47% Murata Manufacturing Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen