Murata Manufacturing Aktie
WKN: 853657 / ISIN: JP3914400001
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Murata Manufacturing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Murata Manufacturing veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,96 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Murata Manufacturing 44,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Murata Manufacturing 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 561,34 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Murata Manufacturing 486,62 Milliarden JPY umsetzen können.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 205,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 127,66 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.171,50 Milliarden JPY, gegenüber 1.830,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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