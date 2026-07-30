Ausblick: Murata Manufacturing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Murata Manufacturing wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Murata Manufacturing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,44 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Murata Manufacturing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 476,09 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 416,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,40 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 186,79 JPY, gegenüber 127,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 2.035,49 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.830,86 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at