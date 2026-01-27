Ausblick: Murphy Oil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Murphy Oil wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,051 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 635,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 669,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie, gegenüber 2,70 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at