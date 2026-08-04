Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Murphy Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Murphy Oil wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,57 USD. Dies würde einem Zuwachs von 881,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murphy Oil 0,160 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 30,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 888,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 683,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,720 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,69 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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