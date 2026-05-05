Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Murphy Oil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Murphy Oil veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,319 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,20 Prozent verringert. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 703,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 672,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,87 USD, gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 3,09 Milliarden USD im Vergleich zu 2,69 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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