Ausblick: Murphy USA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Murphy USA wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,65 Milliarden USD gegenüber 4,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 28,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 24,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,97 Milliarden USD, gegenüber 19,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at