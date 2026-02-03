Murphy USA Aktie

Murphy USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Murphy USA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Murphy USA präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,86 USD je Aktie gegenüber 6,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,66 Prozent auf 4,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Murphy USA noch 4,71 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,86 USD im Vergleich zu 24,11 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 19,48 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,24 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

