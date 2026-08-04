Ausblick: Murphy USA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Murphy USA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 9,95 USD aus. Im letzten Jahr hatte Murphy USA einen Gewinn von 7,36 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Murphy USA nach den Prognosen von 11 Analysten 6,03 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,01 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,34 USD, wohingegen im Vorjahr noch 24,10 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at