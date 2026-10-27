Ausblick: Murphy USA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Murphy USA präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 8,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,76 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,20 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 34,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 24,10 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at