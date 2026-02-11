Ausblick: Muthoot Finance gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Muthoot Finance lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Muthoot Finance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 58,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Muthoot Finance 35,36 INR je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 40,76 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 21,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 219,69 INR im Vergleich zu 132,84 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 158,68 Milliarden INR, gegenüber 202,24 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at