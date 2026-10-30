Ausblick: Muthoot Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Muthoot Finance wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 63,78 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,29 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 47,33 Milliarden INR – ein Minus von 35,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Muthoot Finance 73,33 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 269,29 INR, gegenüber 263,79 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 193,72 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 312,60 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net