Muthoot Finance Aktie
WKN DE: A1H92F / ISIN: INE414G01012
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Muthoot Finance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Muthoot Finance wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,69 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Muthoot Finance noch 36,81 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Muthoot Finance mit einem Umsatz von insgesamt 47,64 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 239,46 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 132,84 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 170,74 Milliarden INR, gegenüber 202,24 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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