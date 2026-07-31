Muthoot Finance Aktie

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WKN DE: A1H92F / ISIN: INE414G01012

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31.07.2026 07:01:06

Ausblick: Muthoot Finance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Muthoot Finance stellt am 01.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 72,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Muthoot Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 50,22 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Muthoot Finance nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 53,75 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,85 Milliarden INR umgesetzt worden.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 290,78 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 263,79 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 206,88 Milliarden INR, gegenüber 312,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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