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WKN DE: A2JGNC / ISIN: US5538101024

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: MVB Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MVB Financial öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MVB Financial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 37,7 Millionen USD im Vergleich zu 49,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 157,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 189,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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