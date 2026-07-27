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WKN DE: A2JGNC / ISIN: US5538101024

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: MVB Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MVB Financial gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,339 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 36,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 48,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 152,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 189,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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