Ausblick: Mycronic Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mycronic Registered lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,78 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Mycronic Registered einen Gewinn von 1,11 SEK je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,17 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 27,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,71 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,99 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,48 Milliarden SEK, gegenüber 8,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at