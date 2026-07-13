Ausblick: Mycronic Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mycronic Registered lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mycronic Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,26 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,88 Prozent verringert. Damals waren 2,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mycronic Registered nach den Prognosen von 7 Analysten 2,23 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,08 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,99 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,83 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at