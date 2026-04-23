Mycronic AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41BLJ / ISIN: SE0025158629

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mycronic Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mycronic Registered lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,18 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,40 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 12,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mycronic Registered einen Umsatz von 2,14 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 SEK im Vergleich zu 7,99 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden SEK, gegenüber 8,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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