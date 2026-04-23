Mycronic AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BLJ / ISIN: SE0025158629
|
23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mycronic Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mycronic Registered lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,18 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,40 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 12,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mycronic Registered einen Umsatz von 2,14 Milliarden SEK eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 SEK im Vergleich zu 7,99 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden SEK, gegenüber 8,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mycronic AB Registered Shs
|
23.04.26
|Ausblick: Mycronic Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Mycronic Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Mycronic Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)