Myers Industries Aktie

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WKN: 867141 / ISIN: US6284641098

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Myers Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Myers Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Myers Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 209,3 Millionen USD gegenüber 206,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 824,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 825,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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