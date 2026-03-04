Ausblick: Myers Industries legt Quartalsergebnis vor

Myers Industries wird am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,230 USD aus. Im letzten Jahr hatte Myers Industries einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 202,4 Millionen USD gegenüber 203,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,190 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 824,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 836,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at