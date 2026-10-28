Ausblick: Myers Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Myers Industries gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Myers Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Myers Industries in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 163,8 Millionen USD im Vergleich zu 205,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 666,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 825,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at