Ausblick: Myers Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Myers Industries gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,360 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,46 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 166,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 20,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 647,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 825,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at