Myomo Aktie
WKN DE: A2PZCL / ISIN: US62857J2015
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Myomo legt Quartalsergebnis vor
Myomo lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Myomo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,098 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 10,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,306 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 44,4 Millionen USD, gegenüber 40,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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