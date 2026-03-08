Myomo Aktie

Myomo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZCL / ISIN: US62857J2015

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Myomo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Myomo stellt am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,086 USD. Dies würde einen Verlust von 760,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Myomo -0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,4 Millionen USD – ein Minus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Myomo 12,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,366 USD, gegenüber -0,160 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 40,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Myomo Inc Registered Shs

Analysen zu Myomo Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Myomo Inc Registered Shs 0,68 -4,78% Myomo Inc Registered Shs

