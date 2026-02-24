MYR Group Aktie

WKN DE: A0Q9UM / ISIN: US55405W1045

24.02.2026

Ausblick: MYR Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MYR Group präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 898,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 829,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,07 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,58 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

