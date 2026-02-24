MYR Group Aktie
WKN DE: A0Q9UM / ISIN: US55405W1045
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: MYR Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MYR Group präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 898,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 829,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,07 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,58 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MYR Group Inc
|
07:01
|Ausblick: MYR Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu MYR Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|MYR Group Inc
|230,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.