Ausblick: MYR Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MYR Group öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,60 Prozent auf 995,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 900,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,15 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at