Ausblick: MYR Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MYR Group wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,97 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,88 Prozent erhöht. Damals waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 950,4 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,16 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,16 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,53 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at