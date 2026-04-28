Ausblick: MYR Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MYR Group stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MYR Group 1,45 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 932,5 Millionen USD gegenüber 833,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,36 USD, gegenüber 7,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at