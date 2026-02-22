Ausblick: Myriad Genetics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Myriad Genetics öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,015 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,470 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,50 Prozent auf 207,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 210,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 822,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 837,6 Millionen USD.

