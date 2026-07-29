Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Myriad Genetics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Myriad Genetics wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,058 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 98,38 Prozent erhöht. Damals waren -3,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Myriad Genetics in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 206,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 213,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,061 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 863,6 Millionen USD, gegenüber 824,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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