09.02.2026 07:01:06

Ausblick: MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,078 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 644,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 237,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,560 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,52 Milliarden EUR, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
