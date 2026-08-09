N-able LLC Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A3CTRE / ISIN: US62878D1000

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: N-able LLC Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

N-able LLC Registered veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,098 USD aus. Im letzten Jahr hatte N-able LLC Registered einen Verlust von -0,020 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 131,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 138,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,415 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 556,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 511,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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