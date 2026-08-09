N-able LLC Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3CTRE / ISIN: US62878D1000
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: N-able LLC Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
N-able LLC Registered veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,098 USD aus. Im letzten Jahr hatte N-able LLC Registered einen Verlust von -0,020 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 131,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 138,1 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,415 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 556,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 511,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu N-able LLC Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: N-able LLC Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: N-able LLC Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: N-able LLC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu N-able LLC Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|N-able LLC Registered Shs When Issued
|4,99
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.