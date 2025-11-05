Ausblick: N-able LLC Registered legt Quartalsergebnis vor

N-able LLC Registered lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird N-able LLC Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

N-able LLC Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,362 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 501,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 466,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at