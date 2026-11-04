Ausblick: N-able LLC Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

N-able LLC Registered wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass N-able LLC Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,52 Prozent auf 135,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,389 USD, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 540,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 508,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net