Ausblick: N-able LLC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

N-able LLC Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 116,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 508,2 Millionen USD, gegenüber 466,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at