Ausblick: Nabors Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nabors Industries wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,302 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 809,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nabors Industries einen Umsatz von 832,8 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,256 USD, gegenüber 17,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at