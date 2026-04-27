Ausblick: Nabors Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nabors Industries wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,491 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 769,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 736,2 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -5,623 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at