Ausblick: Nabtesco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nabtesco öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 67,17 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,90 Prozent erhöht. Damals waren 37,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,34 Prozent auf 86,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 136,65 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 84,25 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 304,92 Milliarden JPY, gegenüber 323,38 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at