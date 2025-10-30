Ausblick: Nabtesco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nabtesco wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,85 JPY je Aktie gegenüber 12,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,58 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 130,26 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 84,25 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 324,05 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 323,38 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at